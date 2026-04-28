Galatasaray, Willi Cummings ile vedalaştı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir veda gerçekleşti.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kadroya katılan ABD'li oyun kurucu Willi Cummings ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"KARİYERİNİN BUNDAN SONRAKİ BÖLÜMÜNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda Galatasaray Erkek Basketbol Takımı kadrosuna dahil olan ve geçtiğimiz sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan takımımızın da önemli bir parçası olan Willi Cummings ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sarı kırmızılı formamız altında geçirdiği süre boyunca gösterdiği mücadele ve verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyor, profesyonel kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.