Galatasaray'dan ÇBK Mersin maçına atanan hakemle ilgili açıklama

Galatasaray Kulübü, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Galatasaray arasında oynanacak maça atanan hakem Turgut Işık ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 Ekim Pazar günü oynanacak müsabakaya Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından atanan hakemlerden birinin Turgut Işık olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Turgut Işık, geçtiğimiz sezon kadın basketbol takımımızın oynadığı ve skor olarak son topa kadar başa baş geçen Galatasaray-Fenerbahçe ve Galatasaray-ÇBK Mersin karşılaşmalarında görev yapmış, bu maçlarda verilen ve verilmemiş bazı kararlar maçların sonucuna doğrudan etki etmiştir. Her iki karşılaşmada da Galatasaray tek top farkla mağlup olmuş, alınan bazı kararlar kulübümüz nezdinde ciddi bir adil yönetim endişesi yaratmıştır. Özellikle ÇBK Mersin karşılaşmasında rakibimiz 25 kez serbest atış kullanırken takımımız sadece 1 kere çizgiye gitmiş, bu istatistik maçın dengesini açık şekilde etkilemiştir. Bu müsabakaların ardından kulübümüz, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Recep Ankaralı’ya yaşanan mağduriyetleri defalarca iletmiş olmasına karşın Recep Ankaralı eylem ve söylemleriyle, yaşananlarla ilgili önlem almak yerine bilinçli olduğuna inandığımız yanlış kararları meşrulaştırmaya gayret ederek tüm bu olayların ortağı haline gelmiştir.

"ORTAK SORUMLULUK ALMAYA DAVET EDİYORUZ"

"Yeni sezonun ilk haftasında yine aynı hakemin OGM Ormanspor maçımıza atanması ve şimdi ÇBK Mersin deplasmanında tekrar aynı ismin görevlendirilmesi, kulübümüz açısından objektiflik ilkesine gölge düşürmüştür." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: