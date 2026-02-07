Juventus, Kenan Yıldız’ın sözleşmesini 2030’a kadar uzattı

Serie A devi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda The Weeknd’in Starboy şarkısı eşliğinde Kenan Yıldız’ın Allianz Stadyumu’ndaki görüntülerine yer verirken, “Hikayemiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından taraflar anlaşmaya varırken, genç yıldızın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.

COMOLLİ: ADI GİBİ YILDIZ

Kenan Yıldız için düzenlenen imza töreninde konuşan Juventus CEO’su Damien Comolli, genç futbolcuya övgü dolu sözler sarf etti.

İlk kez İtalyanca konuştuğunu belirten Comolli, şu ifadeleri kullandı:

Bu vesileyle konuşmamak olmazdı. Kenan’ın sözleşmesini 2030’a kadar yenilediğimizi duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kenan, adından da anlaşılacağı gibi bir yıldız. Ancak sadece yetenekli değil; aynı zamanda takıma nasıl hizmet edeceğini bilen bir lider ve şampiyon. Juventus ailesinin değerlerini taşıyan, büyük değerlerle yetişmiş genç bir oyuncu. Juventus’u hak ettiği başarıya geri döndürmek ve geleceğin Juve’sini inşa etmek istiyoruz. Bu yenileme önemli bir adım ama son adım değil.