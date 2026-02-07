Manchester United rakip tanımıyor

- Manchester United, Michael Carrick yönetiminde sahasında Tottenham'ı 2-0 yenerek galibiyet serisine devam etti.
- Karşılaşmada goller, Bryan Mbeumo ve Bruno Fernandes'ten gelirken, Tottenham'da Cristian Romero kırmızı kart gördü.
- Bu galibiyetle Manchester United, 41 puana ulaşırken, Tottenham 29 puanda kaldı.
Michael Carrick yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar, zorlu fikstüre kayıpsız devam ediyor.
Old Trafford’da oynanan karşılaşmada Manchester United’a galibiyeti getiren goller 38. dakikada Bryan Mbeumo ve 81. dakikada Bruno Fernandes’ten geldi. Tottenham’da Cristian Romero, 29. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Manchester United, yeni teknik direktörü Michael Carrick yönetiminde oldukça zorlu görülen 4 maçlık periyodu 12 puanla kapattı.
ÜST ÜSTE 4'ÜNCÜ GALİBİYET
United bu süreçte Manchester City’yi 2-0, Arsenal’i 3-2, Fulham’ı 3-2 ve son olarak Tottenham’ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Galibiyetin ardından Manchester United puanını 41’e yükseltirken, Tottenham 29 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Manchester United deplasmanda West Ham United’a konuk olacak.
Tottenham ise sahasında Newcastle United’ı ağırlayacak.