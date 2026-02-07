Samsunspor maçı öncesi Trabzonspor otobüsüne taşlı saldırı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor, Samsunspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüp, son haftalarda yaşanan benzer olayların tesadüf olmadığını vurgulayarak bir açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, Samsunspor maçı öncesinde gerçekleşen saldırının artık “münferit değil, organize” bir nitelik taşıdığı ifade edildi. Daha önce Kocaeli ve Antalya deplasmanlarında yaşanan olayların ardından Samsun’da da benzer bir saldırının tekrarlanmasına dikkat çekildi.

"TÜRK FUTBOLUNUN GÜVENLİĞİ TEHDİT ALTINDA"

Trabzonspor’un açıklamasında, bu eylemlerin yalnızca kulübü değil, Türk futbolunun güvenliğini ve itibarını hedef aldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır. Üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Bordo-mavili yönetim, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında emsal teşkil edecek cezalar verilmesini talep ederken, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını da kamuoyuna duyurdu.

ANTALYA'DA DA OTOBÜSE TAŞ ATILDI

Trabzonspor kafilesi, Süper Lig’in 20. haftasında oynanan Antalyaspor maçı öncesinde de taşlı saldırıya uğramıştı. Stadyuma hareket halinde olan takım otobüsü, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hedef alınmıştı.

O dönem yaşanan olay sonrası konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, saldırının büyütülmemesi gerektiğini belirterek, “Küçük bir çocuk taş attı, o kadar. Büyütülecek bir şey yok” ifadelerini kullanmıştı.

OLAYLA İLGİLİ İKİ ÇOCUK YAKALANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü ise söz konusu olayla ilgili yaptığı açıklamada, Trabzonspor otobüsüne zarar verdiği tespit edilen iki suça sürüklenen çocuğun yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını bildirmişti. Açıklamada, sporun birleştirici ruhuna aykırı bu tür eylemlere müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanmıştı.

KOCAELİ'DE BAŞKANIN ARACINA SALDIRI

Öte yandan Trabzonspor’un Kocaelispor deplasmanı sonrası daha da dikkat çekici bir olay yaşanmıştı. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan’ın içinde bulunduğu özel araç, stat çıkışında bir grup taraftarın yumruklu saldırısına uğramış, olay kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.