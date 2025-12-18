Galatasaray'ın Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki grubu belirlendi

- Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda I Grubu'nda Rytas Vilnius ile eşleşti.
- Diğer iki grup rakibi, play-in maçlarının ardından belli olacak.
- TOFAŞ ise play-in turunda Cholet Basket'i geçerse, J Grubu'nda mücadele edecek.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki grubu belli oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takım I Grubu'nda mücadele edecek.
GALATASARAY'IN RAKİBİ
Galatasaray, I Grubu'nda Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius ile eşleşirken, diğer 2 rakibi ise play-in maçlarının ardından belli olacak.
Sarı-kırmızılı ekip, Hapoel Holon-Trapani Shark ile Mersinspor-Le Mans Sarthe Basket eşleşmelerinin galipleriyle grup müsabakalarında karşı karşıya gelecek.
TOFAŞ'IN RAKİBİ
Bu arada Türk temsilcilerinden TOFAŞ da play-in mücadelesinde Fransa'nın Cholet Basket ekibiyle karşı karşıya gelecek.
TOFAŞ, rakibine üstünlük kurması halinde son 16 turunda J Grubu'nda yer alacak.
SON 16 TURU OCAK AYINDA
Son 16 turu 20-21 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Grup mücadeleleri 17-18 Mart'ta sona erecek.