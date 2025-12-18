Galatasaray'ın Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki grubu belirlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki grubu belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takım I Grubu'nda mücadele edecek.

GALATASARAY'IN RAKİBİ

Galatasaray, I Grubu'nda Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius ile eşleşirken, diğer 2 rakibi ise play-in maçlarının ardından belli olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Hapoel Holon-Trapani Shark ile Mersinspor-Le Mans Sarthe Basket eşleşmelerinin galipleriyle grup müsabakalarında karşı karşıya gelecek.

TOFAŞ'IN RAKİBİ

Bu arada Türk temsilcilerinden TOFAŞ da play-in mücadelesinde Fransa'nın Cholet Basket ekibiyle karşı karşıya gelecek.

TOFAŞ, rakibine üstünlük kurması halinde son 16 turunda J Grubu'nda yer alacak.

SON 16 TURU OCAK AYINDA

Son 16 turu 20-21 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Grup mücadeleleri 17-18 Mart'ta sona erecek.