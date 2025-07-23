Göztepe Basketbol, Rüçhan Tamsöz’un sözleşmesini yeniledi

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden ve daha sonra bir üst lig için final grubuna kalan Göztepe Basketbol, Başantrenör Rüçhan Tamsöz yönetiminde 6’lı final grubunu ilk iki sırada bitirerek Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselmeyi başardı.

İzmir ekibi, Rüçhan Tamsöz’ün sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

"TAKIMIMIZIN BAŞINDA YER ALACAK"

Sarı-kırmızlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi: