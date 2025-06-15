Gülşah Akkaya, A Milli Kadın Basketbol Takımı'na inanıyor

AA & Ensonhaber

2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası, 18-29 Haziran'da Çekya, Almanya, İtalya ve Yunanistan'da düzenlenecek.

Türkiye, A Grubu'nda ev sahibi Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile mücadele edecek. Kamp sürecini tamamlayan milli takım, yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket edecek.

"YUKARI ÇIKAN BİR FORM GRAFİĞİMİZ VAR"

TBF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülşah Akkaya, A Milli Takım'ın son durumu ve şampiyonadaki hedefleri hakkında Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yoğun ve verimli bir kamp süreci geçirdikleri belirten Akkaya, şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 6 haftalık hazırlık dönemimiz oldu. Hazırlık maçları yaptık. Yukarı çıkan bir form grafiğimiz var. Son olarak Sevgi Uzun ve devşirme oyuncumuz Teaira McCowan da takıma katıldı. En hazır ve iyi şekilde şampiyonaya gidip ülkemizi temsil edeceğiz. Elemelerde grubumuzu birinci olarak tamamladık. Şampiyonaya da o motivasyonla ve öz güvenle gidiyoruz.

"ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan ABD asıllı oyuncu Teaira McCowan hakkında da görüşlerini paylaşan Gülşah Akkaya, şu şekilde konuştu:

McCowan, pencere maçlarında oynadı. WNBA'de de iyi bir sezon geçirdi. Şampiyonada da takıma önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum.

"ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Grupla ilgili de değerlendirmede bulunan Akkaya, şu şekilde görüş belirtti: