Hapoel IBI Tel Aviv, Vasilije Micic'i renklerine bağladı

İsrail ekibi Hapoel IBI Tel Aviv, eski Anadolu Efes oyuncusu Sırp Vasilije Micic'i kadrosuna kattı.

EuroLeague'in internet sitesinde yer alan haberde, Hapoel IBI Tel Aviv'in tecrübeli oyun kurucu Micic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

ANADOLU EFES'TE İZ BIRAKTI

Anadolu Efes formasıyla 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında üst üste iki kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Micic, normal sezonda bir, Dörtlü Final'de ise iki defa en değerli oyuncu seçildi.

Micic, EuroLeague kariyerinde maç başına 13,1 sayı, 2,4 ribaunt, 4,8 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

NBA'İN YOLUNU TUTTU

Sırp basketbolcu, lacivert-beyazlılarda ortaya koyduğu performansın ardından Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) yolunu tuttu.

NBA'de Oklahoma City Thunder, Charlotte Hornets ve Phoenix Suns formaları giyen Micic, çıktığı 101 karşılaşmada 6,8 sayı, 1,8 ribaunt ve 3,9 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

EUROLEAGUE'E KATILDILAR

Başantrenörlüğünü Dimitris Itoudis'in yaptığı Hapoel IBI Tel Aviv, geçen sezon EuroCup'ta şampiyonluğa ulaşarak EuroLeague'e katılma hakkı kazandı.