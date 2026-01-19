Hidayet Türkoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkan Türkoğlu, düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

SEÇİMLERİ

Spor kategorisinde A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan ile oynadığı yarı final maçında yıldız oyuncu Alperen Şengün'ün smaç yaptığı kareyi beğenen Hidayet Türkoğlu, Esra Bilgin'in "Alperen" isimli fotoğrafına oy verdi.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını tercih eden Türkoğlu, Doğal Yaşam ve Çevre kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", Günlük Hayat'ta ise Elif Öztürk'ün "Hava yolu" karelerini seçti.

Gazze: Açlık kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler, topraklarına döndü" isimli fotoğrafına oy veren Hidayet Türkoğlu, Portre'de ise tercihini Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesinden yana kullandı.

"ÇOK DEĞERLİ FOTOĞRAFLAR"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında çok anlamlı, mesaj veren ve değerli fotoğrafların yer aldığını söyledi.

Oylamaya katıldıktan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Anadolu Ajansının her yıl düzenlenen yılın fotoğrafı sürecine Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bizi de dahil ettiğiniz için teşekkürlerimi sunmak isterim. Gerçekten çok anlamlı ve değerli fotoğraflar var. Bütün arkadaşları kutlamak isterim. Gerçekten hepsi birbirinden anlamlı, mesaj veren ve çok değerli fotoğraflar. Ben biraz daha olayın spor tarafına yöneldim. Özellikle basketbol tarafına. 2025 bizim için çok anlamlı ve değerliydi. Türk basketbolu adına son 8 senede 4 defa EuroLeague kupası ülkemize geldi. 2025'te kupayı tekrar ülkemize kazandıran Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Milli takım anlamında da çok güzel bir yaz geçirdiğimizi düşünüyoruz. Hem kadınlar hem de A Milli Erkek Takımı'mız adına gerçekten yılı çok iyi bitirdik. Uzun yıllardan sonra Avrupa ikinciliğini tekrar ülkemize getirdiler. Hocamızı ve tüm sporcu arkadaşlarımızı kutluyorum. Alperen'in Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performans, bizleri ve milyonları gerçekten gururlandırdı. O yüzden bu fotoğrafı seçmek istedim.