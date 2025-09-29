Hidayet Türkoğlu'ndan Basketbol Gelişim Merkezi'nin 1. yılına özel mesaj

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışının 1. yılına özel bir mesaj yayınladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda Türkoğlu, tesisin Türk basketbolu için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

"ÜLKENİN GELECEĞE UMUTLA BAKTIĞI BİR MERKEZDEN SÖZ EDİYORUZ"

Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bir yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türk basketbolunun en değerli kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasıyla birlikte açılışını yaptığımız Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi, basketbolumuz için tarihi bir dönüm noktasıydı. Kısa sürede yalnızca bir tesis değil; milli takımlarımızdan kulüplerimize, genç sporcularımızdan basketbolseverlere kadar herkesi buluşturan bir merkez haline geldi. Geride kalan bir yılda 2000'den fazla maça ev sahipliği yaptık, 500.000'den fazla ziyaretçiyi ağırladık ve birçok uluslararası ile yerel organizasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Bugün ilk yaşını kutlarken, basketbolun kalbinin attığı bu vizyon projesinin ülkemize kazandırdığı değeri gururla görüyoruz. Şimdi ise ikinci faza geçiyoruz. Turkcell'in isim sponsorluğunda güçlenen merkezimiz, modern salonları ve altyapı tesisleriyle sınırlı kalmayarak; müzesi, kütüphanesi, kültür ve sanat alanlarıyla basketbolun ötesinde bir yaşam merkezi haline geliyor. Artık yalnızca maçların oynandığı değil, bir şehrin nefes aldığı, bir ülkenin geleceğe umutla baktığı bir merkezden söz ediyoruz.

"HEP BİRLİKTE TÜRK BASKETBOLUNU DAHA İLERİYE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu vizyonun en güçlü yansımalarından birinin eğitim-öğretim hayatına başlayan İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi olduğunu söyleyen Türkoğlu, şu görüşlere yer verdi: