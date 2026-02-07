Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karadeniz derbisinde gülen taraf Trabzonspor...

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Samsunspor, 7. dakikada Holse’nin pasında Ntcham ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından çekilen sert şut az farkla üstten auta çıktı.

17. dakikada Augusto’nun ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşu kaleci Okan Kocuk kurtardı. Dönen topu Mustafa Eskihellaç tamamlamak istedi ancak Okan Kocuk bir kez daha gole izin vermedi.

İLK YARI TRABZONSPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ

Trabzonspor, 23. dakikada öne geçti. Muçi’nin ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Onuachu’nun kafa vuruşu, savunmaya da çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

İlk yarının son bölümünde Trabzonspor farkı artırmaya yaklaştı. 41. dakikada Muçi’nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mustafa Eskihellaç’ın plase vuruşunu kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi. İlk yarı, Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda 57. dakikada Onuachu’nun attığı gol, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi.

3 PUAN 3 GOLLE GELDİ

70. dakikada gelişen Samsunspor atağında Cherif Ndiaye’nin ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda ev sahibi ekip penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

71. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Taç atışı sonrası Muçi ile verkaç yapan Umut Nayir, ceza sahası içi sağ çaprazdan yerden pasını çıkardı. Onuachu, kale sahası içinde topu ağlara göndererek skoru 0-2 yaptı.

90+1'de penaltı kazanan Trabzonspor'da topun başına Muçi geçti ve farkı 3'e çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor, Samsunspor deplasmanından 3-0’lık galibiyetle ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı.