Domenico Tedesco'dan transfer dönemi değerlendirmesi: Çok iyi iş çıkardık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, transfer süreci ve hücum hattına dair değerlendirmelerde bulundı.

Tedesco, açıklamalarında kulüp içindeki uyuma ve mevcut kadroya duyduğu güvene vurgu yaptı.

Kış transfer döneminin zorluklarına dikkat çeken Tedesco, bu sürecin her zaman karmaşık geçtiğini belirterek, “Kış transfer süreci kolay değildir çünkü çoğu oyuncu pazarda olmaz. Karmaşık bir pazar oluyor. Buna rağmen çok iyi bir iş çıkardık ve 5 kaliteli oyuncuyu kadromuza kattık” dedi.

HT Spor’da Ahmet Selim Kul’un sorularını yanıtlayan Tedesco, N’Golo Kanté transferine de değinerek, bu sürecin kolektif bir anlayışla yürütüldüğünü vurguladı ve, “Kulübün Kanté transferinde birlikte hareket etmesi çok iyiydi. Bu bir tek adam ya da iki adam şovu değildi. Her şeyi birlikte yaptık. Bu çok sık görülen bir durum değil” ifadelerini kullandı.

"SANTRAFOR KONUSUNDA ENDİŞEM YOK"

Santrfor hattıyla ilgili endişe taşımadığını dile getiren deneyimli teknik adam, farklı oyuncuların bu bölgede görev alabileceğini söyledi. Tedesco, “Talisca, Sidiki Cherif ve Kerem santrfor oynayabilir. Bu konuda endişem yok. Son dört ayda üç santrforun aynı anda sahada olmadığı dönemler oldu ama biz bunu yönetmeyi başardık” dedi.

Talisca’nın bu pozisyonda oynayabileceğini belirten Tedesco, “Sidiki Cherif iyi bir transfer. Kerem var. Asensio sahte 9 olarak görev alabilir. Bu tamamen bize bağlı. Elimizdeki oyunculara odaklanalım. Ben bu takıma çok güveniyorum” şeklinde konuştu.