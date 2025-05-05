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Houston Rockets, Alperen Şengün'ün iyi oyununa rağmen elendi

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün iyi oyununa rağmen elendi NBA play-off'larında Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Golden State Warriors'a 103-89 yenildi ve seriyi 4-3 kaybederek elendi.