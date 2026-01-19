Galatasaray devre arasındaki ilk transferini bitiriyor: Noa Lang geliyor!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray devre arasının ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar yine ilk imzasını Napoli'den atıyor.

Buna göre Galatasaray, Napoli'den Noa Lang transferini bitirmeye yaklaştı. Hollandalı oyuncunun İtalyan devinden ayrılacağı kesinleşti.

NOA LANG, GALATASARAY'A DOĞRU...

İtalyan basınından Di Marzio, Napoli'nin Youssef En-Nesyri ve Raheem Sterling transferlerini gerçekleştirmeden önce kadrosundan Lorenzo Lucca ve Noa Lang'ı göndereceğini duyurdu.

Galatasaray'ın, Noa Lang transferinde önemli aşama kaydettiği belirtildi.

ANLAŞMA TAMAM

Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, 26 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang'ın kiralık transferi için Napoli ile görüştü ve büyük oranda anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın Noa Lang'ın maaşını ödeyerek oyuncuyu kiralayacağı ve sözleşmede opsiyon maddesinin de olacağı duyuruldu.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Ayrıca Galatasaray'ın, kiralama bedeli olarak Napoli'ye 2 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

Opsiyonun ise 30 milyon euro olacağı öne sürüldü.

İtalya Ligi'nde bu sezon 18 maça çıkan Noa Lang, 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı. Öte yandan Noa Lang, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 5 maçta görev yaptı.