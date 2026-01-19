Victor Osimhen İstanbul'da

- Victor Osimhen, İstanbul'a geldi.
- Galatasaray'ın antrenmanına katılması bekleniyor.
- Atletico Madrid maçında ilk 11'de başlayabilir.
Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'yla forma giyen Victor Osimhen'e yeniden kavuştu.
Nijeryalı yıldızın İstanbul'a geldiği belirtildi.
Osimhen'in, Galatasaray'ın bugün gerçekleştireceği antrenmanda takımla birlikte çalışması bekleniyor.
ATLETICO MADRID'E KARŞI SAHADA OLACAK
Teknik heyet, oyuncunun fiziksel durumunu idmanda yakından takip edecek.
Osimhen'in sağlık durumunda bir olumsuzluk yaşanmaması halinde Atletico Madrid karşılaşmasına ilk 11'de başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.