Hüseyin Beşok, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Beşok, düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

SEÇİMLERİ

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Beşok, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet", "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" adlı karelerini tercih etti.

Hüseyin Beşok, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" isimli fotoğraflarına oy verdi.

"İNŞALLAH ALPEREN FOTOĞRAFI KAZANIR"

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in çektiği "Alperen" isimli kareyi oylayan Hüseyin Beşok, çok önemli bir Avrupa Şampiyonası'nı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Uzun yıllar sonra final oynandığına dikkati çeken Beşok, "Gümüş madalya kazandık. Bizim için çok duygulu anlardı. Fotoğrafı görünce seçmemek imkansızdı. İnşallah ilerleyen yıllarda tekrar madalya alırız ve daha güzel fotoğraflar çıkar. Her fotoğraf çok güzel. Ben de seçimlerimi yaptım. İnşallah Alperen fotoğrafı kazanır." açıklamasını yaptı.

15 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.