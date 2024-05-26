Indiana Pacers'ı yenen Boston Celtics, seriyi 3-0'a getirdi

AA
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larına tek maçla devam edildi.
Boston Celtics, serinin 3. maçında konuk olduğu Indiana Pacers'ı 114-111'lik skorla mağlup etti.
Jayson Tatum'un 36 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistlik performansla öne çıktığı konuk ekipte Jaylen Brown 24 sayı, Al Horford ise 23 sayıyla galibiyete katkı verdi.
Pacers'ta Andrew Nembhard'ın 32 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Celtics, bir adım uzakta
Seride durumu 3-0 yapan Boston Celtics, NBA finalinden sadece bir galibiyet uzakta bulunuyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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