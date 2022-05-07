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    ING Basketbol Süper Ligi ne zaman bitiyor?

    ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ne zaman biteceğini merak edenler, "ING Basketbol Süper Ligi ne zaman bitiyor?" sorusunu gündeme getirdi ve araştırmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 12:36
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    ING Basketbol Süper Ligi ne zaman bitiyor?

    ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda da heyecan devam ediyor ve takımlar kıran kırana olan mücadelesini sürdürüyor.

    30. haftaya girilen ING Basketbol Süper Ligi'nde, sezon sonu yaklaşırken play-off'lara kalan takımlar belli oldu.

    Buna göre play-off'ta Fenerbahçe, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Gaziantep Basketbol, Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka ve Frutti Extra Bursaspor yer aldı.

    Normal sezonun ne zaman biteceği ve play-off'ların ne zaman oynanacağı ise basketbolseverlerin gündemindeki yerini aldı.

    Bu kapsamda da, "ING Basketbol Süper Ligi ne zaman bitiyor?" sorusu araştırılmaya başlandı.

    Peki, ING Basketbol Süper Ligi ne zaman bitiyor 2022? İşte yanıtı...

    ING Basketbol Süper Ligi ne zaman bitiyor?

    ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda 30. ve son hafta heyecanı Cuma ve 7 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta oynanacak 4 karşılaşma ile start alacak.

    Ligin 30. haftasında program şöyle:

    6 Mayıs Cuma

    17.00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi - Tofaş

    19.30 Anadolu Efes - Semt77 Yalovaspor

    19.30 Bahçeşehir Koleji - Y. Merkezefendi Belediyesi Basket

    19.30 Aliağa Petkim - Beşiktaş

    7 Mayıs Cumartesi

    15.30 Büyükçekmece Basketbol - Fenerbahçe Beko

    19.00 Türk Telekom Spor - Galatasaray Nef

    19.00 Darüşşafaka - Pınar Karşıyaka

    19.00 Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol

    ING Basketbol Süper Ligi ne zaman bitiyor? #1


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