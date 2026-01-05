İsrail takımlarının EuroLeague'de yapacağı maçların iptali istendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İspanya'da yüzlerce sivil toplum kuruluşu (STK), İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım nedeniyle, EuroLeague'de İsrail ekibi Maccabi Rapyd takımının 6 Ocak'ta Barcelona, 8 Ocak'ta Real Madrid ile oynayacağı maçların iptal edilmesini istedi.

Katalonya'da 150, Madrid'de 250'den fazla STK ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, İsrail ekipleriyle maç yapmanın "İsrail'in Filistin'de işlediği soykırımı meşrulaştırmanın ve sporu kullanarak insan hakları ihlallerini görünmez kılmanın bir yolu" olduğunu savundu.

"MAÇIN OYNANMASINA İZİN VERMEK SİYASİ VE SEMBOLİK BİR SUÇ ORTAKLIĞIDIR"

Katalonya'daki 150 kadar STK'nin Maccabi Rapyd maçının iptali için geçen haftalarda yaptığı çağrıların ardından bugün de Madrid'de benzer bir girişimde bulunuldu.

Madrid'de 250'den fazla STK, Real Madrid-Maccabi Rapyd maçının iptal edilmesini isteyen bir manifesto yayımladı.

Manifestoya imza atanlar arasında ülkenin en büyük üç işçi sendikası (CCOO, UGT, CGT), eğitim ve çevre örgütleri ile sol görüşlü siyasi partiler de (Podemos, Mas Madrid, Birleşik Sol, İspanya Komünist Partisi) yer aldı.

Söz konusu manifestoda, şunlar kaydedildi:

İsrail'i temsil eden takımların uluslararası spor müsabakalarına katılımı, süreklilik arz eden işgal, apartheid ve imha politikasını aklamak için sporun bir araç olarak kullanılması anlamına gelmektedir. Filistin halkına karşı soykırım suçu nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı tarafından soruşturulan İsrail devletinin uluslararası alanda normalleşmesine katkıda bulunmaktadır. Spor, uluslararası suçlardan ayrı kalamaz veya sözde tarafsızlığın arkasına saklanamaz. Bu maçın oynanmasına izin vermek siyasi ve sembolik bir suç ortaklığıdır.

BARCELONA-MACCABI RAPYD MAÇI SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Katalonya'daki STK'lerin günlerdir yaptığı baskılardan dolayı Barcelona Kulübü, 6 Ocak'ta Maccabi Rapyd ile oynanacak ve güvenlik açısından "yüksek riskli" olarak tanımlanan, Basketbol Avrupa Ligi 20. hafta maçının seyircisiz oynanacağını açıklamıştı.

Buna rağmen çok sayıda STK, maçın yapılacağı Barselona kentindeki "Palau Blaugrana" spor salonu önünde gösteri düzenleyeceğini bildirdi.

Madrid'de 8 Ocak'ta oynanması öngörülen Real Madrid-Maccabi Rapyd maçı öncesinde de güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı duyuruldu.

İspanyol STK'ler maçın oynanacağı Movistar Arena'nın önünde gösteri çağrısında bulundu.