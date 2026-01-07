Anthony Musaba'nın performansı Hollanda'da gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk imzası olan Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk karşılaşmada şov yaptı.

Turkcell Süper Kupa'da Samsunspor'a karşı sahaya çıkan 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu, yaptığı iki asistle maçın en çok konuşulan ismi oldu.

PERFORMANSIYLA ÜLKESİNDE DE GÜNDEM OLDU

Musaba'nın, ilk yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun golünde pası veren isim olması ve ikinci yarıda Jhon Duran'ın golüne yaptığı asist, tribünlerden büyük alkış aldı.

Hollandalı yıldızın bu etkili başlangıcı, kısa sürede ülkesinde de manşetlere taşındı.

Musaba'nın performansı, Hollanda basınında geniş yer buldu.

VI.NL: UNUTULMAZ BİR İZLENİM

Hollanda'nın önde gelen futbol platformlarından Vi.nl, Musaba'nın ilk maçındaki etkisini vurguladı. Haberde, "Yeni transfer Anthony Musaba, Fenerbahçe'de heyecan dolu ilk maçında unutulmaz bir izlenim bıraktı." ifadeleri kullanıldı.

VOETBALZONE: MUSABA GÖZ DOLDURDU

Voetbalzone ise Musaba'nın eski takımına karşı sergilediği performansın dikkat çekici olduğunu yazdı:

"İki asistlik performansıyla etkileyici bir ilk maç çıkardı."

DRIMBLE: İKİ ASİSTLİK KATKI

Drimble, Samsunspor'un finale çıkamamasında Musaba'nın iki asistlik katkısının belirleyici olduğuna değindi ve "Fenerbahçe, Musaba'nın iki asistlik katkısıyla Samsunspor'u 2-0 mağlup etti." ifadelerine yer verdi.

PZC: ESKİ KULÜBÜNE KARŞI 2 ASİST

Pzc'de ise Musaba'nın iki golün de asistini yapmasına dikkat çekildi ve "Musaba, eski kulübüne karşı atılan iki golün de asistini yaptı." denildi.