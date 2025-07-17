Jonquel Jones, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Bahamalı basketbolcu Jonquel Jones'u transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki tecrübeli basketbolcuyla 2026 yılının ocak ayına kadar sözleşme imzalandı.

BOSNA HERSEK MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR

Son olarak New York Liberty'de oynayan 1,98 metre boyundaki Jones, aynı zamanda Bosna Hersek Milli Takımı forması da giyiyor.

BAŞARILARI

Amerikan Ulusal Kadın Basketbol Ligi'nde (WNBA) 2021 yılında en değerli oyuncu (MVP) seçilen Jones, 2024'te ise New York Liberty ile WNBA şampiyonluğu yaşadı.

Beş kez All-Star seçilen Jones'un bir de EuroLeague şampiyonluğu bulunuyor.