Kadın basketbolunda lig, 6 şehrin takımları arasında oynanacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonunda 6 şehirden 11 takım mücadele edecek.

Ligin 46. sezonu, 4 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Her hafta bir takımın "bay" geçeceği ligde ilk 8'e giren takımlar, play-off bileti alacak. Son üç takım ise küme düşecek.

6 ŞEHRİN TAKIMLARI ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 6 şehrin takımı yer alacak.

En fazla takım İstanbul'dan (4) olurken Ankara'dan 3, Mersin, Çanakkale, Kocaeli ve Kayseri'den 1'er takım ligde mücadele edecek.

İstanbul'dan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Emlak Konut, Ankara'dan ise OGM Ormanspor, Nesibe Aydın ve BOTAŞ ligde yer alacak.

Mersin'i ÇBK Mersin, Çanakkale'yi Dardanel Çanakkale Belediyespor, Kocaeli'yi Kocaeli Kadın Basketbol, Kayseri'yi Melikgazi Kayseri Basketbol temsil edecek.