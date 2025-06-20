Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci gün sona erdi

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci gün maçları tamamlandı.
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın A, B, C ve D gruplarında 8 maç yapıldı.
MİLLİLER, İSVİÇRE'Yİ MAĞLUP ETTİ
Karşılaşmalarını Yunanistan'da oynayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi 91-67 yendi.
ÜÇ TAKIM, ÇEYREK FİNALİ GARANTİLEDİ
A Grubu'nda liderliği kesinleşen Fransa, B Grubu'nda ise Litvanya ve İtalya, 2'de 2 yaparak son maçlar öncesi çeyrek finale kalmayı garantiledi.
A Grubu'nda İsviçre, B Grubu'nda da Sırbistan ve Slovenya'nın son 8 arasına girme şansı kalmadı.