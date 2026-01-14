Mauro Icardi'nin dikkat çeken penaltı istatistiği Galatasaray’ın Türkiye Kupası’nda Fethiyespor’u 2-1 mağlup ettiği maçta Mauro Icardi, üst üste kaçırdığı iki penaltıyla geceye damga vurdu. Arjantinli yıldızın bu performansıyla Galatasaray, kariyerinde en fazla penaltı kaçırdığı kulüp oldu.

Göster Hızlı Özet Galatasaray, Fethiyespor'u 2-1 yendiği maçta Mauro Icardi'nin kaçırdığı iki penaltı ile dikkat çekti.

Icardi, kariyerinde en fazla penaltı kaçırdığı kulüp olan Galatasaray'da toplamda 7 penaltıyı gole çeviremedi.

Arjantinli yıldızın genel penaltı başarı oranı ise yüzde 77 olarak kaydedildi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Galatasaray, dün oynanan Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor'la karşılaştı. Mücadele sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Puanını 6'ya çıkaran Galatasaray'da ilk yarıya damgasını vuran oyuncu ise Arjantinli yıldız Mauro Icardi oldu. ÜST ÜSTE KULLANDIĞI 2 PENALTIYI DA KAÇIRDI Arjantinli golcü, üst üste kullandığı 2 penaltıdan da yararlanamadı. Icardi, 36. dakikadaki ilk penaltıda kaleci Arda Akbulut'u geçemedi. Ardından maçın hakemi, oyuncuların ceza sahasına erken girmesi nedeniyle penaltının tekrarlanmasını istedi. 38. dakikada yeniden topun başına geçen Arjantinli golcü, aynı köşeye taptığı vuruşla yine kaleciyi geçemedi. EN FAZLA GALATASARAY'DA Fethiyespor karşısında kaçırdığı 2 penaltıyla maça damga vuran Icardi için Galatasaray, kariyerinde en fazla penaltı kaçırdığı kulüp oldu. 32 yaşındaki Arjantinli yıldız, kariyerine toplamda 13 penaltıyı gole çeviremedi. Penaltı başarı oranı yüzde 77 olan Icardi toplamda 43 penaltıyı gole çevirdi. Icardi'nin gole çeviremediği penaltı sayısı ve kulüpler şu şekilde: Galatasaray - 7 Inter - 6 PSG - 0 Eshspor Haberleri Samsunspor, 8 gollü maçı kazandı

