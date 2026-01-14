Zlatan Ibrahimovic'in 19 yaşındaki oğlu Maximilian, Ajax'a kiralandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsveçli eski yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in 19 yaşındaki oğlu Maximilian Ibrahimovic, sezon sonuna kadar İtalyan kulübü Milan'dan Hollanda ekibi Ajax'a kiralandı.

Hollanda kulübünden yapılan açıklamada, "Ajax, 19 yaşındaki forvet Maximilian Ibrahimovic'in Milan'dan kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı." denildi.

BABASININ İZİNDEN GİDİYOR

Açıklamada, "Kiralık anlaşması, bu sezon sonuna kadar altı ay sürecek. Anlaşmada, Ajax'ın satın alma opsiyonu da bulunuyor." bilgisi verildi.

Öte yandan Maximilian'ın adını futbol efsaneleri arasına yazdıran babası Zlatan İbrahimovic de ilk defa Ajax formasıyla İsveç'in dışına çıkmış ve Hollanda ekibinde üç sezon forma giymişti.

Zlatan İbrahimovic, bu süre zarfında 108 maça çıktı 48 gol kaydetti.