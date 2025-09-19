Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nin bir ayağı İstanbul’da yapılacak

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) İcra Komitesi, 2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nin yapılacağı dört ev sahibi şehri açıkladı.

Buna göre elemeler İstanbul, Fransa’nın Lyon-Villeurbanne, Porto Riko’nun San Juan ve Çin’in Wuhan şehirlerinde düzenlenecek.

Her ev sahibi şehirde altışar takımın katılacağı bir eleme turnuvası gerçekleştirilecek.

Turnuvalar 11-17 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak.

ELEMLERDE MÜCADELE EDECEK 24 TAKIMLIK LİSTE

2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası ev sahibi olarak direkt katılan: Almanya

2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Ön Eleme Turnuvası galibi: Çekya

2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Ön Eleme Turnuvası galibi: Macaristan

2025 FIBA Kadınlar AfroBasket ilk 4 takımı: Mali, Nijerya, Senegal, Güney Sudan

2025 FIBA Kadınlar AmeriCup ilk 6 takımı: Arjantin, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Porto Riko, ABD

2025 FIBA Kadınlar Asya Kupası ilk 6 takımı: Avustralya, Çin, Japonya, Kore, Yeni Zelanda, Filipinler

2025 FIBA Kadınlar EuroBasket ilk 5 takımı: Belçika, Fransa, İtalya, İspanya, Türkiye