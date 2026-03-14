Kanada'dan Arjantin'e 34 sayılık fark!

Basketbol FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında Kanada, Arjantin'i 75-41 yendi.
Basketbol FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında Arjantin ile Kanada karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 75-41'lik skorla Kanada oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Yevgeniy Mikheyev (Kazakistan), Orlando Varela (Honduras)
Arjantin: Burani 2, Gretter, Chagas 5, Saravia 5, Gauna 2, Gentinetta 2, Siciliano 4, Martinez 1, Raviolo 5, Cabrera 3, Mungo 12
Kanada: Colley 13, Nurse 3, Carleton 5, Alexander 6, Edwards 11, Hill 7, Becker 2, Wallack 6, Ejim 6, Russell, Dut 7, Pellington 9
1. Periyot: 8-29
Devre: 22-45
3. Periyot: 29-61
Beş faulle çıkan oyuncu: 39.58 Dut (Kanada)
