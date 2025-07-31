Karşıyaka Basketbol'dan iki takviye

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka’da transfer hareketliliği başladı. Ekonomik olarak zor günlerden geçen yeşil-kırmızılılar, yeni sezon kadro planlaması kapsamında iki takviye gerçekleştirdi.
Şu ana kadar sessizliğini koruyan İzmir ekibi, eski oyuncularından uzun forvet Samet Geyik ve pivot Egemen Güven transferlerini duyurdu.
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Ege Güven transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Altyapımızdan yetişen ve 2013-2019 yılları arasında A Takım formamızı giyen Egemen Güven 2025-2026 sezonu itibarıyla yeniden kadromuzda yer alacak. Son olarak geçtiğimiz sezon Merkezefendi forması giyen Egemen’e Karşıyaka forması ile başarılar diliyoruz.
Samet Geyik’le ilgili yapılan açıklamada ise, şöyle denildi:
2015-2016 sezonunda Karşıyaka’mızda forma giyen Samet Geyik, 2025-2026 sezonu itibarıyla yeniden kadromuzda yer alacak. Son olarak geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Samet’e Karşıyaka forması ile başarılar diliyoruz.