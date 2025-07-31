Karşıyaka Basketbol'dan iki takviye

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka’da transfer hareketliliği başladı. Ekonomik olarak zor günlerden geçen yeşil-kırmızılılar, yeni sezon kadro planlaması kapsamında iki takviye gerçekleştirdi.

Şu ana kadar sessizliğini koruyan İzmir ekibi, eski oyuncularından uzun forvet Samet Geyik ve pivot Egemen Güven transferlerini duyurdu.

2 TRANSFER AÇIKLANDI

Ege Güven transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Altyapımızdan yetişen ve 2013-2019 yılları arasında A Takım formamızı giyen Egemen Güven 2025-2026 sezonu itibarıyla yeniden kadromuzda yer alacak. Son olarak geçtiğimiz sezon Merkezefendi forması giyen Egemen’e Karşıyaka forması ile başarılar diliyoruz.

Samet Geyik’le ilgili yapılan açıklamada ise, şöyle denildi: