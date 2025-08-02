Abone ol: Google News

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Ege Özçelik'i transfer etti

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, 22 yaşındaki oyuncu Ege Özçelik'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
02.08.2025 08:52
Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Ege Özçelik'i transfer etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, genç oyuncu Ege Özçelik'i transfer etti.

Kulübün açıklamasında, 22 yaşındaki genç oyuncunun geçen sezon Yalovaspor forması giydiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Ege Özçelik, 2025-26 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Ege'ye yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz.

MERT CELEP TAKIMDA KALDI

Ayrıca kulüp, 2022-23 sezonundan bu yana kadrosunda yer alan ve geçen sezondan itibaren takım kaptanlığını üstlenen Mert Celep'in 2025-26 sezonunda da yeşil-kırmızılı formayı giyeceğini bildirdi.

Eshspor Haberleri