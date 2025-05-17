Knicks, Celtics'i yenerek Doğu Konferansı finaline çıktı

AA & Ensonhaber
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks ile son şampiyon Boston Celtics karşı karşıya geldi.
Knicks, evinde Celtics'i 119-81 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve Doğu Konferansı finaline yükseldi.
BROWN'IN 20 SAYISI YETMEDİ
Madison Square Garden'daki maçta Jalen Brunson ve OG Anunoby, Knicks adına 23'er, Mikal Bridges 22 sayılık katkı sunarken, Karl-Anthony Towns 21 sayı, 12 ribauntla double-double yaptı.
Celtics'te ise Jaylen Brown 20 sayı kaydetti.
İLK MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ
Doğu Konferansı finali ilk maçında Knicks, perşembe günü Indiana Pacers ile karşı karşıya gelecek.
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