PSG, Paris FC'ye yenilerek kupaya havlu attı

- PSG, Paris FC'ye 1-0 yenilerek Fransa Kupası'na veda etti.
- Paris FC'nin golü 74. dakikada Nanitamo Jonathan Ikone'den geldi.
- Bu sonuçla PSG, 12 yıl sonra ilk kez son 16 turuna kalamadı.
Fransa Kupası son 32 turunda Paris Saint-Germain, sahasında Paris FC'yi konuk etti. Parc des Princes'te oynanan mücadelede sürpriz bir sonuç ortaya çıktı.
PARİS FC TURLADI
Karşılaşmayı konuk ekip Paris FC 1-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.
Paris FC'ye galibiyeti getiren golü 74. dakikada Nanitamo Jonathan Ikone kaydetti.
12 YIL SONRA BİR İLK
PSG, 12 yıl sonra ilk kez son 16 turunu göremeden turnuvaya veda etti.
Bu sonuçla Luis Enrique yönetimindeki PSG, Fransa Kupası'na erken veda ederken; Paris FC adını son 16 turuna yazdırdı.