Liverpool, Barnsley'i yenerek kupada turladı

- Liverpool, FA Cup 3. tur maçında Barnsley'i 4-1 yendi.
- Liverpool'un golleri Szoboszlai, Frimpong, Wirtz ve Ekitike'den geldi.
- Barnsley'in tek golünü Phillips attı ve Liverpool üst tura çıktı.
İngiltere Premier Lig devi Liverpool, FA Cup 3. Tur mücadelesinde sahasında İngiltere 3. Lig ekiplerinden Barnsley'i konuk etti.
LİVERPOOL FARKLI KAZANDI, FA CUP’TA TURU GEÇTİ
Anfield'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Liverpool, 4-1'lik skorla kazandı.Liverpool'a galibiyeti getiren goller; 9. dakikada Dominik Szoboszlai, 36. dakikada Jeremie Frimpong, 84. dakikada Florian Wirtz ve 90+4. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.
Konuk ekip Barnsley'in tek golü ise 40. dakikada, Szoboszlai'nin savunmadaki hatasında Adam Phillips'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Liverpool FA Cup'ta bir üst tura yükselirken, Barnsley turnuvaya veda etti.