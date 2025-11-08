Kocaeli Kadın Basketbol, Çanakkale Belediyespor karşısında kazandı

- Kocaeli Kadın Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Çanakkale Belediyespor'u 70-67 yendi.
- Maç, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynandı ve en skorer isimler arasında Jones ve Wallace vardı.
- Her iki takımdan Martinez ve Powers maç sırasında diskalifiye edildi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında, Kocaeli Kadın Basketbol ile Çanakkale Belediyespor karşı karşıya geldi.
Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 70-67'lik skorla ev sahibi takım Kocaeli Kadın Basketbol oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Uğur Yüksel, Yasin Alkan
Kocaeli Kadın Basketbol: Martinez 3, Derin Yaya, Zabotkaite 17, Yağmur Bul, Şuğranur Hatice Sönmez, Jones 24, Reimer 17, Buket Ünal 9
Dardanel Çanakkale Belediyespor: Peddy 11, Meryem Gültekin 12, Dilara Tongar 3, Simge Tokmak 4, Başak Altunbey 11, Wallace 24, Powers 2, Elif Emirtekin, Nisa Yalçın
1. Periyot: 23-24
Devre: 35-39
3. Periyot: 49-49
Diskalifiye: 06.06 Martinez (Koceli Kadın Basketbol), 06.06 Powers (Dardanel Çanakkale Belediyespor)