Los Angeles Clippers, Denver Nuggets'a fark attı

AA & Ensonhaber

NBA'de heyecan play-off 1. tur maçlarıyla devam etti.

Batı Konferansı'nda Los Angeles Clippers, evinde karşılaştığı Denver Nuggets'ı 117-83'lük skorla mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.

Clippers'ta Kawhi Leonard 21 sayı, 11 ribaund ile double double yaparken, James Harden ile Norman Powell da 20'şer sayıyla oynadı.

Denver'da ise Nikola Jokic 23 sayı, 13 ribaund ve 13 asistle triple double ile mücadele etti, Jamal Murray de 23 sayıyla katkı verdi.

THUNDER SERİYİ 3-0'A GETİRDİ

Batı Konferansı'nda Oklahoma City Thunder deplasmanda karşı karşıya geldiği Memphis Grizzlies'ı 114-108'lik skorla yenerek, seriyi 3-0 yaptı.

Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 31 sayı, Jalen Williams 26 sayı ve Chet Holmgren de 24 sayıyla oynayarak galibiyette önemli rol oynadı.

Memphis'te ise Scotty Pippen Jr. 28 sayı ve Jaren Jackson Jr. da 22 sayıyla müsabakayı tamamladı.

KNICKS 2-1 ÖNE GEÇTİ

Doğu Konferansı'nda New York Knicks, konuk olduğu Detroit Pistons'ı 118-116'lık skorla mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.

New York'ta Karl-Anthony Towns 31 sayı, 8 ribaund ve Jalen Brunson da 30 sayı, 9 asistlik performans sergiledi.

Detroit'te ise Tim Hardaway Jr. ile Cade Cunningham'ın 24'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

SONUÇLAR

Detroit Pistons: 116 - New York Knicks: 118

Memphis Grizzlies: 108 - Oklahoma City Thunder: 114

Los Angeles Clippers: 117 - Denver Nuggets: 83