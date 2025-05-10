Manisa Basket, Büyükçekmece Basketbol'a şans tanımadı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 107-84'lük skorla konuk takım Manisa Basket oldu.
Bu sonuçla Manisa Basket, ligde 10. galibiyetini aldı. Büyükçekmece Basketbol ise 16. yenilgisini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Büyükçekmece Basketbol: Rebic 5, Franke 14, Starks 17, Bruinsma 10, Emircan Koşut 8, Ata Kahraman 3, Yesukan Onar 2, Sajus 4, Arda Berk Kaya, Love 12, Zagorac 9
Manisa Basket: Chiozza 6, Acuil 35, Buğra Çal 6, Besson 13, Thomas 18, Leon Apaydın, Cengizhan İvedi 2, Elmore 4, White 18, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu, Yunus Emre Sonsırma 5
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