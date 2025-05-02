Manisa Basket - Galatasaray maçının salonu ve başlama zamanı değişti

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Ligi'nin 28. haftasında bugün yapılacak Manisa Basket-Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı salon ve başlayacağı saat değişti.
Manisa Basket'ten yapılan açıklamaya göre, Muradiye Spor Salonu'ndaki teknik arıza nedeniyle müsabakanın yapılacağı yerde ve başlama zamanında değişikliğe gidildi.
MANİSA BASKET'İN AÇIKLAMASI
Açıklamada, şöyle denildi:
2 Mayıs Cuma günü 19.00'da Muradiye Spor Salonu'nda oynanması planlanan Manisa Basket-Galatasaray maçının, Muradiye Spor Salonu'nda oluşan teknik arıza sebebiyle 2 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de MOSTEM Spor Salonu'nda oynanması kararlaştırılmıştır.
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