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Manisa Basket - Galatasaray maçının salonu ve başlama zamanı değişti

Manisa Basket - Galatasaray maçının salonu ve başlama zamanı değişti Manisa Basket ile Galatasaray arasında oynanacak lig maçının salonu ve başlama saatinde değişikliğe gidildi.