Melih Mahmutoğlu'ndan Gürcistan maçı açıklaması

EuroBasket'te Gürcistan'a 88-83 mağlup olduğumuz maç sırasında yaşanan olaylar mücadelenin önüne geçmişti. Milli takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'da konuya dair sert açıklamalar yaptı.

EuroBasket 2022'ye Karadağ'ı 72-68 yenerek başlayan 2.maçtada Bulgaristan'i 101-87 ile geçen 12 Dev Adam, turnuvanın 3.maçında ev sahibi Gürcistan'a uzatmalar sonucunda 88-83 mağlup olarak ilk yenilgisini almıştı.

Maç sırasında yaşanan olaylar ise mücadelenin sonucunun adeta önüne geçmişti.

Bu konuya dair açıklamalarda bulunan kaptan Melih Mahmutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Shengelia delikanlıysa aynı hareketi, sıkıyorsa başka ülkede yapsın"

Takım arkadaşı Furkan'a yapılan saldırı hakkında konuşan kaptan, "Furkan’a 3 kişi gidip saldırmaları ne kadar delikanlı olduklarını gösteriyor. Euroleague’de de karşılaşacağız. Shengelia delikanlıysa aynı hareketi, bizim ülkemizde de değil, sıkıyorsa başka bir ülkede yapsın." dedi.

Furkan ve Sanadze diskalifiye olmuştu

Karşılaşmanın son periyodunda milli oyuncu Furkan Korkmaz ile Gürcü basketbolcu Duda Sanadze arasında gerginlik yaşanırken, iki oyuncu da diskalifiye edilmişti.

A Milli Takım'ın hücumunda pota altında Furkan Korkmaz'a yapılan faul sonrası gelişen gerginlikte Sanedze, milli oyuncunun yanına giderek diyaloğa girdi. Furkan Korkmaz ve Sanadze daha sonra birbirlerinin üzerine yürürken, araya giren diğer oyuncular olayın büyümesini engellemişti.

Bu sırada Gürcistanlı taraftarların yer aldığı tribünlerden A Milli Takım'ın yedek kulübesine doğru yabancılar maddeler atıldı. Gerginliğin bitmesiyle saha kenarında görüntüleri izleyen hakemler, teknik faul verdikten sonra iki oyuncuyu da diskalifiye etmişti.

Ergin Hoca oyundan atılmıştı

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, maçın son bölümünde oyundan ihraç edilmişti.

Tecrübeli başantrenör, ikinci uzatma bölümde Cedi Osman'a çalınan sportmenlik dışı faulden sonra yaptığı itirazların ardından üst üste iki teknik faulle oyun dışında kalmıştı.

Saha içine girerek hakemlerin kararlarına sert tepki gösteren Ataman, güçlükle soyunma odasına götürülmüştü.

FIBA itirazımızı reddetmişti

FIBA, A Milli Basketbol Takımı'nın, Gürcistan'a 88-83 yenildiği 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında kural hatası yapıldığına yönelik itirazını reddetti.