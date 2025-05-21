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Melikgazi Kayseri, Crystal Simone Dangerfield ile yeniden anlaşmaya vardı

Melikgazi Kayseri, Crystal Simone Dangerfield ile yeniden anlaşmaya vardı Melikgazi Kayseri Basketbol iç transferde Crystal Simone Dangerfield ile yeniden anlaştı.