Merkezefendi Belediyesi Basket, Mersin Spor'u mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta maçında Merkezefendi Belediyesi Basket konuk ettiği Mersin Spor'u 101-93 yendi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta maçında Merkezefendi Belediyesi Basket ile Mersin Spor karşı karşıya geldi.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 101-93'lük skorla ev sahibi takım Merkezefendi Belediyesi Basket oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Murat Ciner

Merkezefendi Belediyesi Basket: Zoriks 11, Miles 33, Roko Badzim 20, Cazalon 15, Mahir Ağva 9, Emre Tanışan, Griffin 5, Ömer Can İlyasoğlu 3, Egemen Güven 3, Omic 2,

Mersin Spor: Olaseni 20, Leon Apaydın , Cowan 16, Cruz 17, Chassang, Kartal Özmızrak 9, March 8, Hakan Sayılı 13, White 10, Enoch

1. Periyot: 26-18

Devre: 51-44

3. Periyot: 82-61

Beş faulle oyundan çıkan: 38.83 Hakan Sayılı (Mersin Spor)

