Merkezefendi Belediyesi Basket, Trabzonspor'u mağlup etti

- Merkezefendi Belediyesi Basket, Trabzonspor'u 84-75 mağlup etti.
- Müsabaka Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynandı.
- En skorer oyuncular Griffin ve Smith oldu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta maçında Merkezefendi Belediyesi Basket ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 84-75'lik skorla ev sahibi takım Merkezefendi Belediyesi Basket oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Murat Ciner
Merkezefendi Belediyesi Basket: Smith 25, Vanwijn 4, Cazalon 7, Hawkins 4, Mahir Ağva 3, Emre Tanışan, Griffin 27, Ömer Can İlyasoğlu 6, Roko Badizm 4, Omic 4, Erbey Kemal Paltacı
Trabzonspor: Reed 9, Grant 19, Berk Demir 2, Yeboah 2, Delgado 8, Tinkle 11, İsmail Cem Ulusoy 5, Gordon, Okben Ulubay 15, Silins 4
1. Periyot: 21-24
Devre: 48-43
3. Periyot: 65-62