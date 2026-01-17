Galatasaray - Gaziantep FK - CANLI SKOR

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

VAR hakemi olarak ise Alper Çetin görev yapacak.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

İLK 11'LER