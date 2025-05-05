Merkezefendi Belediyesi Basket, Türk Telekom'u mağlup etti

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta mücadelesinde Türk Telekom ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 78-64'lük skorla konuk takım Merkezefendi Belediyesi Basket oldu.
SKOR DAĞILIMI
Türk Telekom: İsmet Akpınar 15, Smith, Brown 7, Makoundou 7, Alexander 10, Hanlan 20, Bess, Bruhnke 3, Melih Tunca, Berkan Durmaz, Mahir Ağva 2
Merkezefendi Belediyesi Basket: Moody 7, Egehan Arna 20, Bleijenbergh 5, Vanwijn 17, Nnaji 5, Cook 15, McLemore 9, Metin Türen, Arca Tülüoglu, Berke Aygündüz
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış