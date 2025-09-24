Merkezefendi Belediyesi Basket'te hedef Avrupa

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket'in hedefi bu sezon elde edeceği sonuçlarla gelecek yıl Avrupa kupalarında mücadele etmek.

Başantrenör Zafer Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, geçen sezonunun ilk yarısında yerli oyuncu rotasyonunda yaşadıkları sıkıntılara rağmen ikinci yarıda gösterdikleri performansla ligde kalmayı başardıklarını belirtti.

"YERLİ OYUNCU YAPIMIZDAN MEMNUNUZ"

Yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralına değinen Aktaş, şunları kaydetti:

Yeni sistemle birlikte Türk oyuncuların sahadaki önemi hiç olmadığı kadar arttı. Bu sene bu konuda daha dikkatli ve tecrübeli davrandık. Türk oyuncu rotasyonumuzu daha sağlam kurduk. Bu noktada teknik ekip olarak sezon planlamasını yaparken daha stratejik davrandık ve şu anda yerli oyuncu yapımızdan memnunuz. Böylece yerli oyuncu kalitesinin artık başarı için belirleyici olacağına inanıyoruz.