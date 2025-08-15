Merkezefendi Belediyesi Basket'te hedef "mücadele ve istikrar"

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, bu sezon daha agresif, mücadeleci ve istikrarlı bir oyun hedefliyor.
Kulüp başkanı Veli Deveciler, yaptığı yazılı açıklamada, taraftarın gurur duyacağı bir takım oluşturmak için titizlikle çalıştıklarını belirtti.
"TAM BİR UYUM İÇERİSİNDEYİZ"
Ligde güzel işler yapmak istediklerini kaydeden Deveciler, şu ifadeleri kullandı:
Teknik ekibimiz ve yönetimimizle tam bir uyum içerisindeyiz. Yeni sezonda sahada savaşan, formanın hakkını veren bir Merkezefendi Belediyesi izlettirmek istiyoruz. Yaptığımız toplantılarda transfer çalışmaları, kamp programı, takım yapılanması ve sezon hedeflerini masaya yatırdık. Teknik heyet ile yönetim olarak ortak hedefimiz bu sezon sahada daha agresif, mücadeleci ve istikrarlı bir takım izletmek olacak.