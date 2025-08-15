Merkezefendi Belediyesi Basket'te hedef "mücadele ve istikrar"

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, bu sezon daha agresif, mücadeleci ve istikrarlı bir oyun hedefliyor.

Kulüp başkanı Veli Deveciler, yaptığı yazılı açıklamada, taraftarın gurur duyacağı bir takım oluşturmak için titizlikle çalıştıklarını belirtti.

"TAM BİR UYUM İÇERİSİNDEYİZ"

Ligde güzel işler yapmak istediklerini kaydeden Deveciler, şu ifadeleri kullandı: