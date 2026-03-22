Merkezefendi Belediyesi Basket'te hedef sezonu üst sıralarda tamamlamak

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta maçında TOFAŞ'ı 93-88 yenen Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, üst sıralara tutunma hedefi doğrultusunda bu tür galibiyetlerin önemli olduğunu bildirdi.

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, geçen haftaki Bahçeşehir Koleji mağlubiyetinden ders çıkararak deplasmandaki maça iyi hazırlandıklarını belirtti.

TOFAŞ karşısında ortaya konan performansın önemli göstergelerinden birinin asist sayısı olduğuna değinen Aktaş, 8 asistten 24 asiste çıkmanın büyük bir gelişim olduğunu aktardı.

"HEDEFİMİZ SEZON SONUNA KADAR ÜST SIRALARA YAKIN KALMAK"

Aktaş, takımın top paylaşımına dayalı bir oyun sergilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

Bu maçta o kimliğe yeniden kavuşmak bizim için çok değerli. Başarının bir diğer anahtarı da savunma. Hafta boyunca özellikle müdaafa tarafında daha baskılı ve enerjik bir oyun üzerine çalıştık. Önceki maçlarda zaman zaman savunmada enerji düşüklüğü yaşamıştık. TOFAŞ karşısında da bunu büyük ölçüde aştık. Bu galibiyet hem moral hem de sıralama açısından büyük katkı sağladı. Takımın ligde üst sıralara tutunma hedefi doğrultusunda bu tür galibiyetler çok kritiktir. Hedefimiz sezon sonuna kadar üst sıralara yakın kalmak.