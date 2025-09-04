Mersin Spor, Anıl Alyanak ile sözleşme yeniledi

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, uzun forvet Anıl Alyanak ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında transfer çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

"NİCE ZAFERLER YAŞAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Geçen sezon kadroda yer alan 17 yaşındaki oyuncuyla sözleşme yenilendiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

Genç oyuncumuz uzun forvet pozisyonundaki dinamizmi, pota altındaki etkinliği ve gelişime açık yapısıyla geleceğe dair büyük umut vermektedir. Yeni sezonda da aynı kararlılık ve inançla yolumuza devam ediyoruz. Anıl Alyanak'a başarılarla dolu bir sezon diliyor, Mersin Spor formasıyla nice zaferler yaşamasını temenni ediyoruz.