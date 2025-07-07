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Mersin Spor, Gabriel Olaseni ile yola devam edecek

Mersin Spor, 33 yaşındaki basketbolcusu Gabriel Olaseni ile yeniden anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Mersin Spor, Gabriel Olaseni ile yola devam edecek

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, İngiliz pivot Gabriel Olaseni'nin sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında, Olaseni ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

İngiliz pivotumuz, geçtiğimiz sezonda savunmadaki etkinliği, ribauntlardaki hakimiyeti ve enerjisiyle takımızın gücüne güç katmıştır. Yeni sezonda da aynı kararlılık ve hedef birliğiyle yolumuza devam ediyoruz.

Eshspor Haberleri