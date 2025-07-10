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Mersin Spor, Kartal Özmızrak ile yeniden anlaştı

Mersin Spor, oyuncusu Kartal Özmızrak ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Mersin Spor, Kartal Özmızrak ile yeniden anlaştı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, oyun kurucu Kartal Özmızrak ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında Kartal Özmızrak ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamada, şöyle denildi:

Türk oyun kurucumuz, geçtiğimiz sezon sergilediği oyun kurma becerisi, savunmadaki enerjisi ve kritik anlarda gösterdiği soğukkanlı performansıyla takımımıza önemli katkılar sağlamıştır. Yeni sezonda da aynı inanç ve hedef doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.

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