TFF'nin 2026 FIFA kokartlı hakem listesi

- Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 yılı için FIFA kokartlı hakem listesini açıkladı.
- Liste, FIFA'nın onayının ardından yürürlüğe girdi.
- Hakemler arasında Halil Umut Meler ve Gamze Durmuş Pakkan gibi isimler yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılı için FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemleri kamuoyuyla paylaştı. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, listenin FIFA onayının ardından yürürlüğe girdiği belirtildi.
FIFA HAKEMİ OLARAK GÖREV YAPACAK İSİMLER
2026 yılında FIFA hakemi statüsünde görev alacak isimler şöyle sıralandı:
Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın.
FIFA YARDIMCI HAKEMLERİ
FIFA yardımcı hakemi olarak görev yapacak isimler ise şu şekilde açıklandı:
Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Fukan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa.
VAR VE FUTSAL HAKEMLERİ DE LİSTEDE
Video Yardımcı Hakem (VAR) kategorisinde FIFA kokartı takacak hakemler Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan ve Ömer Faruk Turtay oldu.
Futsal branşında ise Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz ve Muhammed Furkan Sağlam FIFA hakemi olarak görev yapacak.
PLAJ FUTBOLU
FIFA Plaj Futbolu Hakemi listesinde ise Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok ve İdris Yavuz yer aldı.